Desconto de 50% no Passe Social dos transportes públicos

Os utilizadores de transportes públicos de passageiros vão ter um desconto de 50% no passe social. A medida, aprovada no Conselho Intermunicipal do Ave, entra em vigor a 1 de julho.

É válida para quem se deslocar nos concelhos da Comunidade Intermunicipal do Ave, que abrange o concelho de Famalicão, mas também os de Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vizela. Também é válido para viagens com origem nos concelhos da CIM do Ave e destino noutra Comunidade Intermunicipal ou Área Metropolitana.

Há também um desconto de 50% para cartões pré-pagos de 10 viagens, mas que são válidos apenas para os residentes nos concelhos de Cabeceiras de Basto, Mondim de Basto e Vieira do Minho.

Estas medidas de caráter social têm em conta o atual panorama de covid-19 e a necessidade de apoiar as famílias.