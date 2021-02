Desconfinamento vai começar pelas escolas

Sem avançar medidas do plano de desconfinamento, que só será apresentado a 11 de março, o primeiro-ministro aceita como natural que as escolas sejam as primeiras a desconfinar.

«O Governo resistiu o mais que pôde à necessidade do encerramento das escolas, porque temos consciência do custo que tem no processo de aprendizagem das crianças. Foi mesmo a última medida que tomamos e, portanto, é natural que seja a primeira medida a anunciar, a começar o desconfinamento pelas escolas». Palavras de António Costa, na conferência de imprensa que está a decorrer após a reunião do Conselho de Ministros.