Desconfinamento: Novas medidas a partir de segunda-feira

O Governo realizou esta sexta-feira, dia 20 de agosto, uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros, na qual foram reavaliadas as restrições impostas pela pandemia da Covid-19. As medidas foram repensadas depois de Portugal ter atingido 70% da vacinação completa.

Segundo Mariana Vieira da Silva, ministra da presidência, todas as novas regras são aplicadas «em todo o território nacional». Cafés, restaurantes podem ter oito pessoas por grupo, no interior, e 15 pessoas por grupo, nas esplanadas. O comércio, restauração e espetáculos mantêm-se com limitações até às 2 horas da manhã. Os eventos culturais podem preencher até 75% da sua lotação. Os casamentos e batizados podem apresentar 75% da sua lotação. Os transportes públicos passam a não apresentar limites de lotação. Os serviços públicos podem ser usufruídos sem marcação prévia a partir de 1 de setembro.