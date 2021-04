Muito embora Portugal avance, segunda-feira, para a terceira de quatro fases de desconfinamento, mantém-se o dever geral de recolhimento.

«As pessoas devem ter contenção na circulação e nos contactos sociais», pediu o primeiro-ministro, António Costa.

Uma eventual renovação do estado de emergência além do fim de abril, dependerá do estado da pandemia, admitiu o primeiro-ministro.