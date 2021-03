Desconfinamento: Comércio local deve abrir ainda este mês. Restaurantes e Centros Comerciais só depois da Páscoa

O Jornal Correio da Manhã divulgou, este domingo, aquilo que poderão ser as linhas gerais do plano de desconfinamento que deverá estar a ser traçado pelo governo e apresentado na próxima semana.

De acordo com a publicação, o comércio de rua deve abrir ainda no decorrer deste mês, na semana de 15 a 21 de março. No entanto, estes espaços, que inclui as lojas com porta aberta para a rua até uma área de 200 metros quadrados, são obrigados a limitar a presença de clientes de acordo com as dimensões.

Restaurantes e Centros Comerciais deverão abrir mais tarde, depois da páscoa.

Este plano revelado pelo Correio da Manhã ainda não é definitivo, pelo que pode sofrer alterações de acordo com a evolução da pandemia nos próximos dias.