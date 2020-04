Descida de 6 euros no gás? DECO diz que sim, é possível

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) diz que existe a possibilidade de uma descida de seis euros no preço do gás de botija, com a desvalorização dos preços da matéria-prima nos mercados internacionais.

“O preço do petróleo tem estado a baixar desde final de 2019 – desceu de cerca dos 70 dólares para menos de 30 dólares por barril, no início de abril – o que se tem refletido nas cotações dos seus derivados, como o gás. Como tal, é expectável uma descida do preço do gás engarrafado já este mês“, explica a associação.

A análise da DECO aponta para uma queda do preço na ordem dos seis euros, segundo os dados divulgados:

“Ao analisarmos a evolução do preço do gás butano engarrafado, o mais utilizado em Portugal, concluímos que existe um desfasamento de cerca de dois meses entre a variação do preço de referência e o seu reflexo no valor pago pelo consumidor. (…) Dos dados, torna-se evidente que já este mês é expectável que se comece a refletir a descida e que o preço da botija de gás, atualmente num valor médio de 26 euros, se aproxime dos 23 euros“, adianta a DECO.