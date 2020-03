Deputados do PSD suspendem visitas no Distrito de Braga

Os deputados à Assembleia da República eleitos pelo PSD no círculo eleitoral de Braga decidiram suspender todas as visitas e reuniões de trabalho a realizar no distrito e agendadas para as próximas semanas.

Os deputados do PSD pretendem com esta decisão contribuir preventivamente para o esforço nacional de contenção da propagação do Covid 19. A este propósito recorde-se que a Comissão Política Nacional do PSD solicitou a todas as suas estruturas que adotassem as várias medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde para conter a epidemia.

Pese embora a suspensão das visitas e reuniões de trabalho, os deputados vão manter o seu trabalho de proximidade com os eleitores no distrito de Braga, socorrendo-se das novas tecnologias de comunicação e dos instrumentos de intervenção parlamentar existentes.