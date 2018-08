Deputados do PS questionam Governo sobre limpeza das estradas no distrito

Os deputados socialistas eleitos pelo distrito de Braga, Joaquim Barreto, Luís Soares, Sónia Fertuzinhos, Nuno Sá, Maria Augusta Santos, Hugo Pires e Palmira Maciel, dirigiram uma pergunta ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, questionando o Governo sobre a falta de limpeza das bermas, valetas e passeios ao longo das estradas nacionais no distrito de Braga.

Luís Soares, deputado vimaranense, afirma que, «ao contrário do que a entidade responsável pela concessão das estradas nacionais está obrigada a fazer, no distrito de Braga verifica-se uma situação lamentável de falta de limpeza das bermas, valetas e passeios das estradas nacionais que atravessam os diversos concelhos, designadamente de Famalicão, Guimarães, Fafe, Cabeceiras de Basto e Póvoa de Lanhoso». Os deputados socialistas «lamentam e demonstram com esta pergunta a sua preocupação com a vegetação que se adensa nas bermas, nas valetas e nos passeios e que coloca em causa a segurança dos peões (pessoas), mas também de todos os condutores».

Luís Soares alerta, ainda, que «os municípios e as freguesias do distrito têm utilizado o portal das Infraestruturas de Portugal para reclamar da situação e que ficam sem resposta. Assim têm sido as próprias autarquias a substituírem-se à responsabilidade da Infraestruturas de Portugal com o objetivo de solucionar os problemas dos cidadãos». Na pergunta dirigida a Pedro Marques, os deputados socialistas de Braga, preocupados com a defesa das populações que os elegeram, pretendem que o ministro esclareça as razões para a situação de falta de limpeza de bermas, valetas e passeios das estradas nacionais no distrito de Braga e para quando está prevista essa limpeza da qual é responsável a concessionária Infraestruturas de Portugal.