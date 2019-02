Deputado reclama mais alojamento para estudantes

O deputado do PSD, Jorge Paulo Oliveira, diz que a falta de alojamento para estudantes do ensino superior e os preços praticados são um entrave a que muitos possam completar cursos universitários. O famalicense esteve reunido com representantes da Associação Académica da Universidade Lusíada Norte e adianta que esse problema no alojamento para estudantes deslocados não se coloca apenas no Porto e Lisboa, mas também nas outras cidades universitárias, como Famalicão, embora em menor escala.

Por estas razões, lamenta que a maioria parlamentar de esquerda na Assembleia da República tenha reprovado a criação de um regime jurídico do arrendamento urbano específico para os jovens estudantes.

A iniciativa legislativa contemplava também incentivos fiscais para os senhorios traduzidos numa redução em 25% da taxa de rendimentos prediais em sede de IRS ou IRC e redução em metade do Imposto de Selo. «Foi uma pena PS, BE e PCP terem chumbado uma proposta equilibrada que seria por certo um enorme contributo para ajudar a combater o pesadelo de muitas famílias com filhos estudantes deslocados. Ademais, não foi oferecida uma proposta alternativa válida», garante o deputado.