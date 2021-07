Deputado Nuno Sá preside ao grupo de especialidade sobre o teletrabalho

O socialista famalicense Nuno Sá foi indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para presidir ao Grupo de Trabalho que, na Assembleia da República, está a elaborar o novo quadro legal para o regime do teletrabalho. São dez os projetos de lei apresentados que serão objeto dos trabalhos parlamentares do Grupo de Trabalho do Teletrabalho.

Nuno Sá sente uma «enorme honra e responsabilidade» por presidir aos trabalhos e pretende, no exercício das suas funções, contribuir para promover «um avanço sustentável» na regulação do teletrabalho. Nuno Sá considera «ser importante regulamentar de forma mais concreta este regime, para evitar que se consolidem más práticas e para garantir equilíbrio das relações laborais».