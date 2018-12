Deputado Nuno Sá abandona parlamento se ficar provada presença fantasma

Segundo o jornal Observador, o famalicense Nuno Sá assinou, no dia 12 de Junho de 2017, presença na sessão plenária da Assembleia da República sem ter estado lá, porque nesse mesmo dia estava a 350 km, a fazer campanha em Famalicão.

Contactado pelo Observador, o deputado socialista disse não se lembrar do que aconteceu há um ano e meio. Um dia depois desta reação, Nuno Sá emitiu um comunicado ao Grupo Parlamentar do PS, em que garante ter estado presente no plenário e informando que pediu uma averiguação aos serviços da Assembleia da República.

O deputado Nuno Sá avançou, ainda, à direção do Grupo Parlamentar, que renunciaria ao seu mandato caso se comprovasse a irregularidade que lhe é apontada. Garante que não solicitou a outro colega de bancada para proceder a qualquer registo indevido da sua presença em reunião plenária, mas também ainda não apresentou qualquer comprovativo da sua viagem de Famalicão a Lisboa.

Esta alegada presença em dois locais diferentes aconteceu a 12 de Junho de 2017, quando era candidato à Câmara Municipal de Famalicão. O jornal Observador, que denunciou outros dois casos de deputados-fantasma, mas do PSD, publica imagens e vídeos do deputado socialista numa visita, nesse dia 12, a uma empresa de Ribeirão e nas Marchas Antoninas de Famalicão.