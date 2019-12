Deputado do BE vem a Famalicão para tratar de questões relacionadas com a saúde

José Maria Cardoso, deputado do Bloco de Esquerda eleito pelo círculo de Braga, está esta segunda-feira em Vila Nova de Famalicão.

Esta manhã vai marcar presença em mais uma jornada de protesto da comunidade escolar contra a instalação de uma antena de telecomunicações, nas proximidades da Escola D.Maria II, em Gavião.

De tarde José Maria Cardoso, depois de um encontro com a Comunidade Intermunicipal do Cávado, em Braga, regressa ao concelho famalicense para uma reunião com os responsáveis do Agrupamento de Centros de Saúde ACES Ave / Famalicão, em Delães.