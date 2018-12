Deputada do PCP interpela governo sobre o encerramento dos CTT de Lousado

Acompanhada de uma delegação concelhia de Famalicão do PCP, Carla Cruz, Deputada deste Partido pelo distrito de Braga, esteve no passado dia 17 junto à estação dos CTT de Lousado para manifestar a sua oposição e do seu partido na Assembleia da República quanto ao anunciado encerramento desta estação.

Na sua interpelação, Carla Cruz lembra que a privatização dos CTT foi inscrita no Pacto de Agressão assinado por PS, PSD e CDS com a troica estrangeira, sendo depois concretizada pelo Governo PSD/CDS e que tal medida, “continua a revelar-se trágica para o país que perdeu o serviço púbico postal e trágica para as populações que ficaram entregues à sua própria sorte perante uma empresa privada que atende apenas aos seus lucros sem preocupação com as consequências das decisões que toma”, exemplificando, depois, com o anúncio do encerramento da estação dos CTT, até final do ano, em Lousado, perante a passividade do Governo PS o qual, como em tantas outras já ocorridas, assiste a estas decisões sem as travar.

Referindo que a administração privada que tomou conta dos CTT decidiu que os seus lucros estão acima dos direitos das populações que residem em Lousado, a deputada do PCP considera inadmissível que o Governo faça declarações proclamatórias sobre o desenvolvimento do interior e do mundo rural e depois assista impávido e sereno à destruição do serviço postal, ao abandono das populações, à destruição de instrumentos de coesão territorial e social como é o serviço de correios, tudo em nome do lucro da empresa privada que tomou conta dos CTT – acusa a mesma deputada, exigindo do Governo que assuma as suas responsabilidades, trave este processo, inverta o caminho de encerramento de estações dos CTT e diminuição do serviço prestado às populações e assegure o investimento no serviço público postal, alavanca de desenvolvimento, designadamente retomando o controlo público dos CTT.