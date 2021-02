A partir desta sexta-feira a região do Minho vai estar sob um aviso meteorológico, devido à passagem de uma superfície frontal fria de atividade forte, arrastada pela depressão Karim que se encontra no oceano atlântico.

De acordo com as previsões, os efeitos da superfície frontal fria vão ser mais intensos nos distritos de Braga e Viana do Castelo.

Confira a previsão do tempo na página do Instituto Português do Mar e da Atmosfera