Depois do incêndio Carnes Longo muda de instalações

A empresa Carnes Longo vai transferir parte da sua produção para uma unidade industrial no concelho, mantendo, assim, a sua atividade depois do incêndio da passada semana.

As instalações na Rua D. Sancho I estão, ainda, a ser alvo de perícias para se avaliarem as causas do sinistro que tornou a unidade fabril inoperacional. Fonte próxima da empresa confirma ao CIDADE HOJE que a transferência da produção garante os cerca de 50 postos de trabalho e a resposta aos clientes da Carnes Longo.

Dada a destruição dos pavilhões em Calendário, a empresa vai manter-se nas novas instalações por um período indeterminado de tempo.