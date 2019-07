Depois do Atlético de Madrid Gustavo Assunção assina pelo F.C.Famalicão

Gustavo Assunção é reforço do Futebol Clube de Famalicão para as próximas cinco temporadas. O médio, de 19 anos, foi formado no Atlético de Madrid, clube no qual chegou a participar em diversos treinos da equipa principal.

Internacional pelas camadas jovens do Brasil, Gustavo Assunção está em Espanha desde tenra idade e foi chamado por Diego Simeone pela primeira vez aos 16 anos. A família do novo jogador do Futebol Clube Famalicão tem ligações a Portugal, já que o seu pai, Paulo Assunção, esteve 6 temporadas no nosso país, representando o FC Porto e o CD Nacional da Madeira.

Gustavo Assunção admite sentir-se “entusiasmado com este novo passo na carreira” e demonstra o desejo “de singrar no FC Famalicão”.