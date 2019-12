Depois de ter visto na Cidade Hoje, Paulo Cunha foi conhecer casa com show multimédia em Calendário

Foi a propósito de mais uma jornada do roteiro pela inovação, promovido pela autarquia famalicense, que o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, decidiu ver de perto a casa que tem feito furor na freguesia de Calendário, pela instalação de luzes que funciona em sincronismo com uma lista de músicas de natal.

A moradia é de João Zagallo, um informático que, nos seus tempos livres, criou aquilo que hoje arrasta muita gente até à Rua Fontes Pereira de Melo, no Covelo. Depois do sucesso que foi o vídeo publicado no facebook da Cidade Hoje, que já ultrapassa as 100 mil visualizações, Paulo Cunha não quis ficar indiferente ao fenómeno e, nesta sexta-feira, foi até a esta casa em Calendário para assistir ao show multimédia.

Veja a reportagem: