Depois de sete semanas de subidas nos preços da gasolina e do gasóleo, o preço dos combustíveis não se deve alterar na próxima segunda-feira.

As contas do “Jornal de Negócios” apontam para uma estabilização dos atuais valores, com a gasolina a manter-se em máximos de março deste ano e a valer, em média, 1,36 euros.

No caso do gasóleo, o preço médio em bomba fica-se pelos 1,19 euros.