Depois de recentemente remodelado pela autarquia famalicense, o Parque do Vinhal voltou a ser palco de atos de vandalismo protagonizados por grupos de jovens que se refugiam neste espaço para o consumo de álcool e tabaco.

Nos últimos dias estes grupos vandalizaram algumas estruturas do parque. A estrutura que separa os passeios do talude, que é feita de madeira, foi partida e algumas partes dela lançada para a linha de água.

Os moradores continuam a queixar-se da falta de policiamento no local, dizem que são avistados carros da polícia a fazer patrulha na rua mas nunca no interior do parque onde acontecem estes repetidos episódios de destruição.

A par das estruturas destruídas, quem utiliza o parque queixa-se do lixo que é deixado pelas pessoas que o frequentam. Garrafas de cerveja, maços de tabaco, embalagens de refeições e sacos de plástico são facilmente encontrados espalhados por grande parte deste espaço verde.