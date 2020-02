Depois de 76 minutos a vencer Famalicão consegue um empate frente ao Rio Ave (2-2)

O Futebol Clube de Famalicão empatou, na noite desta sexta-feira, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. A equipa de João Pedro Sousa esteve na frente do marcador durante grande parte do encontro.

Em cerca de 10 minutos, no decorrer da segunda parte, o Rio Ave conseguiu marcar por duas ocasiões (63′ / 73′), alcançando assim o empate.

Golos dos famalicenses:

Na próxima terça-feira, o Futebol Clube de Famalicão tem pela frente a 1ª mão das Meias Finais da Taça de Portugal. O jogo está marcado para essa noite, no Estádio da Luz, frente ao Benfica.