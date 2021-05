Depois de um fim de semana chuvoso, as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para pelo menos oito dias seguidos de sol.

A mudança no tempo acontece já no início da semana, segunda-feira, com a chuva a desaparecer e a dar lugar ao sol.

As temperaturas sobem ligeiramente para uma máxima de 24 c. que deverá ser registada na quarta e quinta-feira.

