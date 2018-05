Deni Hocko pela primeira vez na Seleção do Montenegro

Deni Hocko, médio de 24 anos, jogador do Futebol Clube de Famalicão foi chamado pelo selecionador do Montenegro Ljubisa Tumbakovic para representar a seleção nos jogos particulares a realizar frente à Bósnia Herzegovina e Eslovénia, encontros de preparação das seleções a realizar nos dias 28 de Maio e 2 de Junho.

Apesar de ter representado em todos os outros escalões a seleção nacional esta é a 1ª vez que o jogador é chamado a integrar os trabalhos da seleção principal.

Já a cumprir período de férias, Deni Hocko recebeu a convocatória com alguma surpresa mas com grande alegria. “É reconhecimento ao trabalho que tenho feito no FC Famalicão e estou muito feliz por ser chamado a representar o meu país. Significa também que a aposta pessoal que fiz, de procurar novos horizontes para a minha carreira depois de ser campeão no Montenegro, foi acertada” começou por dizer o jogador depois de receber a convocatória.

“No último ano realizei 36 jogos no FC Famalicão e fico feliz por o trabalho realizado ter suscitado a atenção do selecionado nacional. São dois jogos particulares em que vou procurar corresponder à confiança que estão a depositar em mim”. Deni Hocko já estava de malas feitas para gozar período de férias mas rapidamente trocou as roupas e refez a bagagem para cumprir um objetivo que há muito tinha, o de representar a seleção principal do seu país.