Delães: Sexagenária fica com queimaduras no corpo depois de incêndio em anexo de habitação

Uma mulher com 68 anos de idade, ficou com queimaduras no corpo, na sequência de um incêndio que terá deflagrado ao início da manhã desta terça-feira, no interior de um anexo de uma habitação, na freguesia de Delães.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave poucos minutos depois das 7 da manhã. A vítima, dado os ferimentos, teve que ser transportada para o Hospital de S.João, na cidade do Porto, pelos Bombeiros de Vila das Aves.