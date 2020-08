Delães: Grupo de Jovens angaria mais de 200kg’s de ração para os animais de abrigo que ardeu em Santo Tirso

O Grupo de Jovens Católicos Shalom de Delães, depois do trágico incêndio que tirou a vida a dezenas de animais que estavam no abrigo que ardeu em Santo Tirso, no passado mês de julho, decidiu levar a cabo uma ação de angariação de bens a favor de todos os cães e gatos que foram resgatados daquele local e que agora se encontram em recuperação.

Os donativos recolhidos até então foram entregues à Associação dos Amigos dos Animais de Santo Tirso.

Do material doado contam-se alguns donativos em dinheiro, que foram convertidos em desparasitantes, e mais de 200 kg’s de ração.