DELÃES COMEÇA ÉPOCA COM O PROBLEMA DAS INSTALAÇÕES RESOLVIDO

O Centro Recreativo e Popular (CRP) de Delães arranca a época desportiva no próximo domingo, às 16 horas, frente ao Tabuadelo, no Campo de Jogos da Portela. Neste dia para além da nova época, «começa uma nova vida para o clube». Uma vida mais estável, «com novos projetos e ambições», disse o presidente da direção do clube, António Silva, que, na tarde desta quinta-feira, recebeu a visita do presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e dos responsáveis da Junta de Freguesia.

Depois de há cerca de um ano, o CRP de Delães ter sido impedido de usar as instalações do Campo de Jogos da Portela, em virtude de um processo entreposto pelo proprietário do terreno, a Câmara, juntamente com a Junta de Freguesia e empresários locais, uniram esforços e solucionaram um problema que tinha décadas.

O terreno do campo de jogos e zona envolvente foram adquiridos por outro proprietário que celebrou com a Câmara Municipal um acordo para a cedência do espaço à autarquia. Deste modo, o clube pode retomar a sua atividade desportiva no seu campo.

Paulo Cunha mostrou-se «muito satisfeito com este desfecho e espera que no próximo domingo, os delaenses compareçam ao jogo numa demonstração de união e apoio à freguesia por esta vitória alcançada por todos».

É intenção dos proprietários, que detêm toda a zona envolvente ao campo, revitalizar a área numa perspetiva comercial, trazendo uma nova imagem à freguesia e beneficiando também o clube, assumiu João Oliveira, filho do proprietário.