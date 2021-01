Defesa Diogo Figueiras é reforço do FC Famalicão

Diogo Figueiras, de 29 anos, firmou contrato com o clube famalicense válido até 2022. Vem para o FC Famalicão «para recuperar a alegria de jogar» e as primeiras impressões são de «satisfação», pela forma como foi recebido pelo plantel e equipa técnica.

O defesa, que em Portugal representou FC Paços Ferreira, Moreirense FC, SC Braga e Rio Ave FC, esteve ao serviço dos espanhóis do Sevilha, onde conquistou a Liga Europa por três ocasiões.

Depois, jogou nos italianos do Génova e nos gregos do Olympiacos, com conquista do título nacional.