Patrick William, defesa central, de 22 anos, assinou por cinco temporadas com o FC Famalicão. Formado no Internacional e no Cruzeiro, o jogador já atuou no Brasileirão com a camisola do Ceará. Na última temporada, Patrick esteve emprestado ao Vila Nova.

«Empolgado com este novo desafio na carreira», o defesa brasileiro sabe que o Famalicão «tem uma enorme massa adepta e tem o objetivo de se afirmar no patamar maior do futebol português».