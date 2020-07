O guarda-redes brasileiro do Futebol Clube de Famalicão, Rafael Defendi, poderá estar a caminho do Farense.

A informação está a ser avançada pelo jornal desportivo A Bola.

O atleta brasileiro de 36 anos, que tem o contrato a chegar ao fim no Futebol Clube de Famalicão, jogou a maior parte da sua carreira no seu país de origem, conta com uma passagem pelo Desportivo das Aves por empréstimo, em 2008, tendo depois rumado a Paços de Ferreira em 2014.