Deco alerta: Pode estar a pagar IMI a mais

A Deco Proteste, organização de defesa do consumidor, aconselha os portugueses a pedir uma nova avaliação dos imóveis para saberem se estão a pagar IMI a mais. A primeira prestação do IMI é paga em maio.

A organização aconselha a simulação na sua plataforma e para simplificar o processo explica, em vídeo, como é que os portugueses podem pedir uma nova avaliação, caso o valor apurado no simulador seja inferior ao exigido.

O valor patrimonial tributário dos imóveis é atualizado automaticamente pelas Finanças a cada três anos, com base nos coeficientes de desvalorização da moeda, o que aumenta sempre o valor das casas. No entanto, esta revisão não abrange, por exemplo, os coeficientes de vetustez (idade do imóvel) e os coeficientes de localização, que podem, muitas vezes, baixar o valor da casa.

A plataforma da Deco já existe desde 2013 e a partir dessa data já ajudou os portugueses a poupar 22 milhões de euros cobrados a mais. Só em 2020 foram feitas mais de 17 mil simulações com uma poupança média de 50 euros.