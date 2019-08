Décimo Sarau Cultural Terras de Vermoim

A Associação Moinho de Vermoim promove, nos dias 6 e 7 de setembro, a décima edição do sarau cultural “Terras de Vermoim”. O cartaz faz prova do que de bom se faz na freguesia, com dois dias plenos de várias atividades e com um fim solidário: ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Na noite do dia 6, destaque para as atuações dos Amigos do Moinho, da AJU Dance e os Sons D´Outrora.

No dia 7, às 18 horas, há a Caminhada Solidária “Passo a Passo”, prosseguindo o sarau com a atuação de João Pacheco, desfile de moda e a atuação de Susana Araújo, que participou no programa de TV La Banda, da RTP

A participação na terceira Caminhada Solidária “Passo a Passo por Vermoim”, a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, custa 3 euros.