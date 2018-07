Deau é um dos “cabeça de cartaz” do On Summer Fest este fim de semana em Famalicão

O ON Summer Fest promete animar o fim-de-semana que se aproxima em Vila Nova de Famalicão. Para além do cabeça de cartaz – o rapper Deau – o festival de música, que este sábado convida os jovens famalicenses a festejar a chegada do verão, volta também a reunir em palco nomes promissores e já consagrados do panorama musical do concelho e da região.

É o caso do jovem rapper B Quest, que começou a dar os primeiros passos no mundo da música quando tinha apenas 10 anos de idade, altura em que começou a escrever as primeiras rimas. Viveu por um curto período de tempo no Brasil, onde fomentou a sua paixão pelo Crate Diggin e pelo Sample. Apresenta-se no ON Summer Fest com três artistas convidados: Matilde, Spectrum e Carolina.

Os famalicenses The Cityzens vão também subir este sábado, dia 14 de julho, ao palco do ON Summer Fest, no Parque da Juventude. Fundada em 2013, a banda lançou um EP homónimo com três temas que foram acolhidos de forma positiva junto do público e das rádios. Em 2015 apresentou o primeiro álbum, “Medicine For Open Minds”, um disco que passeia por universos Folk Rock psicadélico, Soul Rock e Blues Rock. “We are The CityZens” marca o regresso dos The CityZens às edições discográficas. Produzido por Paulo Miranda, o novo álbum é um disco rock, sem virar costas a outros estilos que fazem parte do quotidiano da banda.

Diretamente da cidade vizinha de Barcelos para o palco do ON Summer Fest chega-nos também o rapper e produtor Cálculo, que conta com mais de uma década de carreira no panorama musical urbano. A sua sonoridade encontra-se entre os dourados anos 90 do hip hop norte americano e o funky groove da musica negra dos anos 70. Prepara- se para apresentar o seu primeiro trabalho de originais “A Zul”, um álbum que conta com 12 faixas produzidas pelo mesmo.

Deau fecha este ano a quarta edição do festival. Considerado um dos rappers mais promissores da nova escola do hip hop nacional, o rapper do Porto encontra-se a trabalhar em torno de um novo projeto. O tema “Avisa” foi o primeiro avanço daquele que será o sucessor de “Livro Aberto”, o álbum editado em dezembro de 2015 pela NOS Discos.

A entrada no festival é livre. Mais informações em www.juventudefamalicao.org.

ON Summer Fest (Programa)

Parque da Juventude | 14 de julho (sábado)

21h30 | The CityZens

22h20 | B Quest (com Matilde, Spectrum e Carolina)

22h50 | Cálculo

23h30 | Deau