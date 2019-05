Dê um forte e solidário abraço a Moçambique

No dia 2 de junho, domingo, contribua para um abraço solidário ao povo de Moçambique afetado pelo ciclone IDAI em março deste ano.

A iniciativa partiu de um grupo de famalicenses, sensibilizados pelo sofrimento daquela população. Decidiram, então, organizar um espetáculo solidário, com artistas e uma tômbola, que acontecerá este domingo, com início às 16 horas, no salão paroquial de Calendário. Quem quiser ajudar e não puder ir pode depositar numa conta bancária na Caixa de Crédito Agrícola – Iban PT 50 0045 1283 4031 3555 9725 2. Esta conta estará ativa até ao final de junho.

A entrada para o espetáculo custa 5 euros, mas para as crianças até 12 anos é grátis. Aderiram, também de forma gratuita, os seguintes artistas: Carina Amarante, Helena Fernandes, Patrícia Costa, Joaquim Macedo, Tusefa, Escola Gindança, Banda Myllenium, Costinha, Quatro Claves, António Sousa, grupo Presença de Coimbra, Pedro Maceiras e Maria do Sameiro.

A tômbola, com rifas a um euro, tem prémios interessantes: o primeiro é uma viagem a Paris, o segundo uma viagem aos Açores e o terceiro um ferro de engomar.

A ideia desta iniciativa, que tem o apoio institucional da Câmara Municipal e do Arciprestado de Vila Nova de Famalicão, foi do fadista Joaquim Macedo, depois de ver as imagens de destruição causadas pelo ciclone. Associaram-se a esta organização Manuel Sanches, Abílio Moreira, Ricardo Ribeiro, Rogério Ferreira, o padre Francisco Carreira e o vereador Leonel Rocha.