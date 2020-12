De quarentena? A Junta de Mogege trata das compras, medicação e até passeia o cão

A Junta de Freguesia de Mogege tem um serviço de auxílio a todos aqueles que estão de quarentena obrigatória fruto da Covid-19.

Foi criada uma equipa que pode ajudar as pessoas isoladas nas tarefas mais básicas do dia-a-dia, como uma ida às compras, à farmácia, ou até um simples passeio com o animal de estimação.

Os interessados em fazer a requisição deste serviço, que é prestado de forma totalmente gratuita, devem contactar a junta de freguesia através do número: 918 748 201 (dias úteis das 10h às 17h)