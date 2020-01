De goleada em goleada para a segunda fase do campeonato

A primeira fase do campeonato nacional da 2.ª divisão ainda não terminou, mas a equipa feminina do FC Famalicão, que esta época se estreou na competição, já tem lugar reservado na segunda fase. O lugar foi garantido no passado domingo, após mais uma goleada, 19-0, sobre o Felgueiras.

As atletas do FC Famalicão seguem, tranquilamente, para a segunda fase quando ainda faltam disputar três rondas da primeira. A equipa treinada por João Marques lidera a série B, com 33 pontos, e com 168 golos marcados e apenas dois sofridos.

No próximo fim de semana há Taça de Portugal, com os oitavos de final. O FC Famalicão recebe, este domingo, às 15 horas, o Paio Pires. O campeonato volta no dia 1 de fevereiro, com a deslocação ao reduto do Águias Negras Tabuadelo, quinto da classificação, com 10 pontos.

Convocadas para a Seleção

Sofia Barroso e Maria Negrão estão na Cidade do Futebol, num estágio ao serviço das seleções nacionais de sub-16 e sub-17, respetivamente. Sofia Barroso integra a Seleção Nacional sub-16 que está a preparar o Torneio de Desenvolvimento da UEFA, que se disputa no próximo mês. Maria Negrão é a capitã da Seleção Nacional sub-17, que está a preparar a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa, que se disputa em março. A médio do Futebol Clube de Famalicão é uma das convocadas para o jogo de preparação que se disputa esta quarta-feira, frente à Suíça.