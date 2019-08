“Dê 2 passos” pela memória

No dia 21 de setembro, Vila Nova de Famalicão assinala o Dia Mundial da Doença de Alzheimer com uma caminhada solidária.

A iniciativa, “Dê 2 passos”, é promovida pela associação Casa da Memória Viva, recentemente constituída e cujo trabalho passa pela sensibilização para as problemáticas associadas à memória e às doenças neurodegenerativas.

A caminhada parte do Parque da Juventude, às 10 horas, terminando no mesmo local duas horas depois.

As inscrições decorrem no site da associação (brevemente disponível), em www.casamemoriaviva.pt, ou no local do evento, até às 9h30. A inscrição implica o donativo mínimo de 5 euros por pessoa.