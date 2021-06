David Tavares (ex-Benfica) reforça FC Famalicão

David Tavares é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão. O médio, de 22 anos, assinou um contrato válido por cinco temporadas. O jogador fez parte da sua formação em vários emblemas, percurso que completou ao serviço do SL Benfica pelo qual se estreou a nível sénior pelas equipas B e sub-23. Na última temporada jogou no Moreirense FC na primeira metade da época, tendo regressado ao SL Benfica em janeiro.

«Estou muito contente com esta etapa que vou iniciar. O FC Famalicão é um clube fantástico, com adeptos incríveis e onde desejo jogar com muita regularidade». São estas as primeiras palavras do novo jogador do Famalicão.