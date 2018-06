David Justino em Famalicão para debater o futuro da Educação em Portugal

O Presidente do Conselho Estratégico Nacional do Partido Social Democrata, David Justino, vai estar esta quinta-feira, 7 de junho, em Vila Nova de Famalicão, para participar na conferência “A Educação em Portugal – que perspetivas?”. O vice-presidente do PSD e antigo ministro da Educação é um dos oradores convidados da iniciativa promovida pelos Trabalhadores Social Democratas de Famalicão, que vai ter lugar na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, a partir das 21h30, com entrada livre.

A sessão de abertura da conferência contará com as intervenções do presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Famalicão, Paulo Cunha, e do coordenador do núcleo dos TSD de Famalicão, Daniel Antunes.

Segue-se depois a análise do futuro da Educação em Portugal por parte de David Justino e do vereador da Educação da autarquia famalicense, Leonel Rocha.

Após a realização de um debate com os participantes, a sessão encerrará por volta das 23h00 com as intervenções do presidente do Secretariado Distrital de Braga dos TSD, Afonso Henrique Cardoso, e do secretário-geral dos TSD, Pedro Roque.