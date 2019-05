David Fonseca e Miguel Araújo cantam nas Antoninas

Miguel Araújo e David Fonseca são as grandes atrações musicais das Festas Antoninas. Festividades que decorrem de 7 a 13 de junho, com muitas outras iniciativas, entre as quais o regresso da Descida Mais Louca a 10 de junho.

As propostas são culturais, religiosas e desportivas. Há concertos, marchas, missa com distribuição do Pão de Santo António, a procissão alusiva ao santo popular, provas de atletismo, folclore e muita e boa gastronomia.

Um dos grandes destaques são as Marchas Antoninas que saem à rua na noite de 12 de junho. O ambiente é de saudável competição entre associações e freguesias, que entre músicas e coreografias fazem a festa.

Os concertos, de entrada livre, são um dos atrativos mais fortes da programação. David Fonseca atua a 9 de junho e Miguel Araújo a 11, na Praça D. Maria II.

Mas as noites não se fazem só com concertos. Há arraiais, sardinhadas, fogueiras, e outras tradições populares. Por estes dias, o centro da cidade fervilha de alegria e de festa, com milhares de pessoas nas ruas.

E a identidade destas festas faz-se também com as manifestações religiosas. Na manhã do dia 13 realiza-se na capela de Santo António a missa, com distribuição do pão de Santo António; à tarde tem lugar a procissão.

Ultimamente o desporto tem vindo a ganhar cada vez mais espaço. Este ano há mais de uma dezena de atividades desportivas, com destaque para o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, para a Caminhada Camiliana e a Descida Mais Louca.

Como habitual, os mais pequenos abrem as festividades, com toda a criatividade das marchas infantis. Desfilam na sexta-feira, 7 de junho.