Dar as Mãos vence concurso Programar em Rede

A Associação Dar as Mãos venceu o concurso “Programar em Rede”, que apresentou em parceria com o Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, a Associação de Pais da Escola Júlio Brandão, a Casa ao Lado, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e a Piratiarte.

O projeto consiste em espalhar poesia pela cidade e promover a literacia. Serão selecionados diversos poemas que serão afixados em vários locais da cidade. Paralelamente serão desenvolvidas atividades diversas, nomeadamente nas escolas com a elaboração de poemas, mas também atividades destinadas a todo o público com ações de declamação poética em espaços públicos, entre outros. Haverá ainda prémios para a melhor poesia, melhor mensagem e melhor ilustração de poemas.

Para concretizar este projeto cultural e artístico, a Associação Dar-as-Mãos recebe uma verba que poderá chegar aos 10 mil euros.

Este ano, o projeto da Associação Dar as Mãos foi eleito com 15 votos, no último Conselho Municipal da Cultura, que decorreu a 12 de novembro, na Casa das Artes.