O Campeonato Nacional de Cross Country Olimpico (XCO), disputou-se no domingo no circuito permanente de Marrazes, Leiria.



Daniela Pereira da Saertex Portugal | Edaetech, fez um bom arranque e colocou-se na segunda posição, tendo rodado as duas primeiras voltas com a terceira classificada, até que a meio da segunda volta atacou e seguiu sozinha até ao final tendo completado as 5 voltas à pista em 1h43min, sagrando-se assim vice-campeã nacional de XCO.