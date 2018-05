Daniela Pereira conquista 4º lugar na Taça de Portugal de Cross Country Olímpico

Fundão recebeu a terceira prova da Taça de Portugal de Cross Country Olímpico (XCO), onde Daniela Pereira, da Saertex Portugal | Edaetech alcançou o 4º lugar em elites femininos.

Depois de mau arranque e de ter rodado durante duas voltas na 6.ª posição, a famalicense forçou o andamento e recuperou algumas posições, tendo mesmo lutando pelo lugar mais baixo do pódio, mas sem sucesso, ficando a 18 segundos do 3º posto.

Com este resultado, Daniela Pereira sobe um lugar no ranking e ocupa agora o 4º lugar com 67 pontos.

A próxima prova da Taça de Portugal de XCO tem lugar em Valongo, no dia 17 de junho.