Daniela Pereira completou as 3 voltas do circuito em 1h05min.

A famalicense Daniela Pereira da Saertex Portugal | Edaetech conquistou este domingo, em Fragoso, Barcelos, o 1º lugar em elites femininos, na primeira prova do Campeonato Regional do Minho de Cross Country Olímpico (XCO).

