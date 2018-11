Daniela e Gabriel vencem torneio de fundo

Daniela Lopes e Gabriel Santos, do GD Natação, foram os vencedores do Regional de Fundo, com recordes pessoais e totalizando o maior número de pontos no somatório das duas provas realizadas.

O Grupo Desportivo de Natação destacou-se, assim, no Torneio Regional de Fundo, realizado no complexo de piscinas do Clube Fluvial Portuense, no passado fim de semana.

De realçar, ainda, os pódios conquistados por Mariana Costa, segunda da geral; João Oliveira, também em segundo lugar; e César Teixeira que ficou em terceiro.