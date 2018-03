Daniel Silva estreia com vitória na classe

A chuva e o vento forte foram os principais adversários dos pilotos na especial de abertura do Rali de Gondomar 2018, mas que em nada intimidou a dupla do Team Transfradelos Daniel Silva / Filipe Martins.

Aos comandos do Renault Clio RS, Silva e Martins entraram fortes e registraram o terceiro melhor tempo na super especial de abertura, mas um problema com a transmissão do carro francês, fez com que chegassem atrasados ao parque de assistência quatro minutos e por consequência sofreram uma penalização de quarenta segundos, o que os relegou para a cauda da tabela classificativa, na quadragésima sétima posição da geral, sendo penúltimos da sua classe. “No final da especial foi um sabor agridoce, pois ficamos contentes com o tempo realizado na especial mas após controlar-nos ficamos tristes quando vimos que o carro não andava”, diz Daniel Silva que após algum esforço conseguiu chegar à assistência.

Mas a dupla do Team Transfradelos estava decidida em alcançar um bom resultado, e no dia seguinte entrou com a mesma ambição, traçando objetivos a cada especial que passava, “foi o realizar de uma prova de trás para frente, corremos alguns riscos mas o trabalho foi positivo, o que nos deixa muito satisfeitos”, acrescentou o piloto que tem o apoio da Transfradelos, Tec Pellets, Stellep, Tresmasa, Probiomass, Arbor, Soestilha, Tintas Barreiras, Jr Diesel, Outipecas, Torres e Cunha, Retificadora JPP.

Daniel Silva e Filipe Martins recuperaram trinta e nove posições, terminando a prova organizada pelo Gondomar Automóvel Sport não oitava posição da geral e vencedores da classe X2 -10 que era o grande objetivo da dupla do Clio RS, “este resultado só deixa-me muito satisfeito, agradeço o empenho de toda a equipa, ajuda do Filipe que foi muito importante, e o apoio de todos os patrocinadores, família, amigos e público”, concluiu o piloto.

Silva e Martins marcam regresso à competição ainda este mês com a realização do Rali de Ourem, uma das provas joker do troféu CIN.