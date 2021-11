Dança Desportiva: Jovem par famalicense no Campeonato do Mundo

No próximo sábado, a Academia Gindança vai além fronteiras com Tomás Gomes e Gabriela Teixeira, integrados na Seleção Nacional de Dança Desportiva. Os jovens seguem, assim, as pisadas dos seus treinadores – Sérgio e Rita – que participaram em várias competições internacionais.

Tomás e Gabriela vão competir no Campeonato do Mundo de Standard, em Israel, através de convocatória da Federação Portuguesa de Dança Desportiva.

Para que este sonho seja uma realidade foram necessários vários apoios/patrocínios que a Gindança agradece: Câmara Municipal, Junta de Freguesia da Carreira, agência de viagens HoneyMooners, Laboratórios La Salete Robles e Federação Portuguesa de Dança Desportiva .