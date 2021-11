O número de desempregados no concelho de Vila Nova de Famalicão desceu no mais recente balanço do Instituto de Emprego e Formação Profissional.

O território famalicense soma agora 4 101 desempregados, menos 70 que no balanço anterior.

A maioria das pessoas que se encontram em situação de desemprego são mulheres e já experientes no mercado de trabalho.