D. José Cordeiro, novo Arcebispo de Braga, toma posse a 13 de fevereiro

D. José Cordeiro toma posse como Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas a 13 de fevereiro do próximo ano, na Sé Catedral de Braga, às 16 horas. A data foi anunciada por D. Jorge Ortiga, Arcebispo e Administrador Apostólico.

D. José Manuel Garcia Cordeiro foi nomeado Arcebispo Metropolita de Braga a 3 de dezembro pelo Papa Francisco. Bispo da Diocese de Bragança-Miranda desde 2011, é, desde 2016, membro da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Na Conferência Episcopal Portuguesa é, desde 2014, presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade; desde 2017, vogal do Conselho Permanente; e, desde 2018, delegado aos Congressos Eucarísticos Internacionais.

De 2005 a 2011 foi reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, tendo sido vice-reitor entre 2001 e 2005. Entre 1991 e 1999 foi pároco, formador no Seminário Diocesano e capelão do Instituto Politécnico de Bragança.

D. José Manuel Cordeiro substitui o famalicense D. Jorge Ortiga, que renunciou ao cargo, há cerca de dois anos, por limite de idade e após 22 anos no cargo.