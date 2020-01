O famalicense D.Jorge Ortiga, atual Arcebispo Primaz de Braga, celebra nesta terça-feira, 3 de janeiro, o 32º aniversário de ordenação episcopal.

Foi na Cripta do Sameiro, no dia 3 de janeiro de 1988, que foi ordenado bispo pelo Arcebispo Primaz de Braga, D. Eurico Dias Nogueira, escolhendo como lema episcopal a passagem do capítulo 17 do Evangelho de S. João “Ut unum sint” que significa “Que todos sejam um”.

Fonte: Braga TV