D. Jorge Ortiga celebra 76 anos de vida

D. Jorge Ortiga, celebra neste dia 5 de março, o seu 76º aniversário.

O Arcebispo Primaz de Braga nasceu na freguesia de Brufe, em Vila Nova de Famalicão, no ano de 1944. Frequentou os seminários da Arquidiocese de Braga entre 1955 e 1967, tendo sido ordenado sacerdote no dia 9 de julho de 1967.

D. Jorge Ortiga foi ordenado Arcebispo Primaz de Braga na Cripta do Sameiro há 32 anos. Em 2016 recebeu a Medalha de Honra do Município de Braga que lhe conferiu o título de Cidadão Honorário do Município bracarense.

Aos 75 anos apresentou a resignação ao cargo de arcebispo que ocupa há 21 anos. O processo de substituição vai demorar vários meses e até lá o prelado famalicense vai manter-se em funções.

O próximo Arcebispo vai ser nomeado pelo Papa Francisco e, de seguida, anunciado à comunidade.