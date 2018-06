CXA2D conquista título Distrital e Individual

A Escola Secundária Padre Benjamim Salgado – Joane foi palco da IV FINAL DISTRITAL ESCOLAR INFANTIL DE XADREZ do Centro Local Desporto Escolar de Braga do ano letivo 2017/2018, no passado dia 2 de junho, contando com a participação de 12 Escolas do Distrito de Braga, num total de 72 jovens alunos xadrezistas subdivididos nos escalões Infantil A (2010, 2009 e 2008) e Infantil B (2007 e 2006).

Este evento foi organizado pelo Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado e contou com o apoio do Centro Local de Desporto Escolar–Braga e Associação de Xadrez do Distrito de Braga.

A arbitragem e a direção da prova esteve a cargo dos professores Carlos Dias e José Queiroga e foram disputados 6 jogos com 10 minutos para cada jogador disputar uma partida.

O Clube de Xadrez A2D fez-se representar por 6 alunos provenientes da Didáxis-Riba de Ave e Colégio do Ave.

A nível coletivo o Clube de Xadrez A2D escreveu mais uma bela página da sua história no Desporto Escolar ao conquistar o Título Distrital Escolar Infantil A Coletivo e Individual.

Foi com enorme satisfação e orgulho que o Colégio do Ave viu José João Pinto (5,5 pontos), aluno do 3º ano, conquistar o seu primeiro título distrital escolar individual no escalão Infantil A e Duarte Abreu (5 pontos), aluno do 4º ano, sagrou-se Vice-Campeão.

Graças à excelente prestação dos quatro melhores alunos do Colégio do Ave (José João Pinto, Duarte Abreu, Tomás Carvalho, 4º lugar-4,5 pontos, e João Nuno Casalta, 5º lugar-4,5 pontos), o Clube de Xadrez A2D totalizou 19,5 pontos e em 2º e 3º lugares classificaram-se o Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado (15 pontos) e o Agrupamento de Escolas de Pedome (13,5 pontos), respetivamente.

Foi também com enorme satisfação que, a nível individual, o CX A2D viu Carlos Daniel Sampaio (Didáxis-Riba de Ave, 5 pontos) conquistar o 2º lugar absoluto–Infantil B. O Campeão Distrital Escolar Infantil B foi Pedro Gil Silva e coletivamente, neste escalão, triunfou o Clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado.

O Colégio do Ave fez-se ainda representar na Final Distrital Escolar Infantil A por Pedro Lima (9º lugar individual, 4 pontos) que obteve, também, um excelente desempenho face ao nível competitivo exibido a nível individual e coletivo neste evento xadrezístico escolar.

De sublinhar que este torneio foi o corolário de muito trabalho dos seus participantes e organizadores, nomeadamente dos grupos/equipas (alunos e seus professores) das Escolas do distrito de Braga.